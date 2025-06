Der dramatische Rückgang der biologischen Vielfalt und die spürbare Klimaerwärmung gehören zu den globalen Herausforderungen unserer Zeit. Auch die Zukunft der Rhön ist davon betroffen. „Wir haben eine Steigerung in den Extremen“, zog Nils-Jonas Telle von der Thüringer Verwaltung Unesco-Biosphärenreservat Rhön bei seinem Vortrag im Haus auf der Grenz ein Fazit. Die Biodiversität, so wie wir sie kennen, gehe in unserer Region verloren und in der Summe seien mehr Klimaverlierer als Klimagewinner zu erwarten.