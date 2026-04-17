Biosphärenreservat Rhön: Die neue Wildnis entdecken

Gemeinsam mit ThüringenForst-Revierleiter Matthias Spiegel und Karola Marbach (Referentin für Forschung und Monitoring in der Thüringer Verwaltung des Biosphärenreservats Rhön) geht es in die Kernzone „Am Rhönkopf“. Diese liegt zwischen Reichenhausen und Frankenheim/Rhön auf rund 780 Metern über dem Meeresspiegel und zählt mit ihrer Ausweisung im Jahr 1990 zu den ältesten Kernzonen der Thüringer Rhön.

Auch in den vergangenen Jahren wurden anlässlich des Aktionstages spannende Führungen und Exkursionen angeboten, wie hier in die Kernzone Gangolfsberg in der Bayerischen Rhön. Foto: Lea Hohmann

Das 144 Hektar große Gebiet ist geprägt von Blockschuttfeldern, zahlreichen Quellen und der Nähe zur ehemaligen innerdeutschen Grenze. Heute bietet es Lebensraum für viele störungsempfindliche und bedrohte Arten, darunter die seltene Mopsfledermaus. Während der Rundtour werden unterschiedliche Untersuchungsmethoden vorgestellt und Einblicke in Veränderungen des Waldes und neue Forschungsergebnisse gegeben.

Treffpunkt: Parkplatz Am Aussichtsturm, Noahs Segel, Frankenheim, (Koordinaten: 50.568603, 10.079125), Dauer: ca. 2,5 Stunden, Streckenlänge: ca. 5,5 Kilometer. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung werden empfohlen. Die Exkursion ist für Familien geeignet (nicht mit Kinderwagen).

Urwald oder jüngere Exemplare

Kernzonen stehen in allen Biosphärenreservaten exemplarisch für eine möglichst unbeeinflusste Entwicklung der Natur. Hier greift der sogenannte Prozessschutz: Wälder sollen sich ohne forstliche Nutzung natürlich entwickeln. In einigen Bereichen, die vor ihrer Ausweisung noch naturferne Bestände aufwiesen, begleitet ein behutsamer Waldumbau den Weg hin zu naturnahen Ökosystemen. Dadurch zeigen sich die Kernzonen der Rhön heute in unterschiedlichen Entwicklungsstadien – von urwaldähnlichen Altbeständen bis hin zu jüngeren, sich wandelnden Waldgesellschaften.

Am 24. April findet in Bayern, Hessen und Thüringen wieder der länderübergreifende Kernzonentag statt. Foto: Lea Hohmann

Neben ihrer Bedeutung für den Naturschutz und die Forschung stehen Kernzonen – sofern der Schutz nicht beeinträchtigt wird – auch für Bildung für nachhaltige Entwicklung zur Verfügung. Beim länderübergreifenden Kernzonentag können Besucher bei geführten Wanderungen erleben, wie neue Wildnis entsteht, welche Pflanzen- und Tierarten hier Lebensräume finden und welche Rolle diese Schutzgebiete im Klimawandel spielen.

Erleben mit Rücksicht

Zum Schutz der sensiblen Tier- und Pflanzenwelt gelten in den Kernzonen klare Regeln: Das Wegegebot ist einzuhalten, Pflanzen dürfen nicht gepflückt werden, Hunde sind anzuleinen und Müll ist wieder mitzunehmen. Störungen durch Lärm oder Licht sind zu vermeiden, der Einsatz von Drohnen ist untersagt. So kann Naturerleben und Naturschutz miteinander in Einklang gebracht werden.

Mehr über Kernzonen erfahren?

Unter https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/unesco-biosphaerenreservat/zonierung-das-landschaftsschutzkonzept/kernzone gibt es jede Menge spannende Informationen rund um die wertvollen Lebensräume der Rhön.