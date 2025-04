Das Umweltministerium in Erfurt suchte in den vergangenen Tagen mehrfach den Kontakt zu Frankenheims Bürgermeister Alexander Schmitt – ein Umstand, der diesen sehr erfreute. Denn möglicherweise könnte nun Bewegung in ein Projekt kommen, das den Frankenheimern schon ziemliche Wechselbäder der Gefühle bescherte: Da sind 500 000 Euro Fördermittel für den Radwegbau in Richtung Birx, die längst auf dem Gemeindekonto stehen – und Umweltschutz-Behörden-Hürden, die den Bau des straßenbegleitenden Radweges doch bis jetzt noch nicht möglich machten. Das derzeit geforderte Planfeststellungsverfahren würde zwei bis drei Jahre dauern und kostet allein 50 000 Euro. Wird aber in diesem Jahr nicht gebaut, muss das Geld zurückgehen... Das gemeinsam mit den Nachbarkommunen verfolgte ambitionierte Ziel, den europäischen Fern-Radwanderweg entlang des Iron Curtain – des Eisernen Vorhanges – in der Rhön auf 800 Metern auszubauen, müsste dann aufgegeben werden. Knackpunkt ist das Biosphärenreservat Rhön mit seinen Umweltschutzvorschriften, jüngst in der Bioshärenreservatsverordnung neu geregelt und vor Ort wieder einige Sorgenfalten aufwerfend.