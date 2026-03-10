Biosphärenreservat Rhön: 35 Jahre mit besonderem Adelstitel

Längst weltbekannt

In den vergangenen 35 Jahren hat sich die Rhön als international beachtetes Beispiel für nachhaltige Regionalentwicklung etabliert. Projekte zum Schutz der Biodiversität, zur Pflege der Kulturlandschaft, zur Förderung regionaler Produkte und zur Stärkung eines naturverträglichen Tourismus in Zusammenarbeit mit den Landkreisen, den Kommunen, der Rhön GmbH und der Dachmarke Rhön prägen die Region. Die Bildung für nachhaltige Entwicklung bleibt ein zentraler Bestandteil der Arbeit. Die Rhön ist längst als Biosphärenreservat in Deutschland und der ganzen Welt bekannt.