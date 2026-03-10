Biosphärenreservat Rhön: 35 Jahre mit besonderem Adelstitel

Happy Birthday! Das Unesco-Biosphärenreservat Rhön ist soeben 35 Jahre alt geworden. Sein „Adelstitel“ ist für weitere zehn Jahre bestätigt.
Seit 35 Jahren steht die Rhön für den nachhaltigen Schutz und die Entwicklung der vielfältigen Landschaft im Land der offenen Fernen. Vor 35 Jahren, am 6. März 1991, ist die Drei-Länder-Rhön von der Unesco als Biosphärenreservat geadelt und ausgezeichnet worden. Die Rhön gilt seit über drei Jahrzehnten als Beispiel dafür, wie sich Natur, regionale Wirtschaft und Lebensqualität im ländlichen Raum miteinander verbinden lassen – ganz im Sinne der Ziele der Unesco.
Ein Grund zum Feiern ist auch die dritte, erfolgreiche internationale Evaluierung des Biosphärenreservats im Herbst 2025. Im Rahmen des Programms „Der Mensch und die Biosphäre“ wird die Arbeit der weltweiten Biosphärenreservate alle zehn Jahre überprüft. Der Internationale Koordinierungsrat bestätigte dabei die Verlängerung der Anerkennung für das länderübergreifende Biosphärenreservat Rhön um weitere zehn Jahre.
Die Entscheidung würdigt die kontinuierliche Entwicklung der Region als Modell für nachhaltiges Leben und Wirtschaften. Grundlage war ein umfangreicher Evaluierungsbericht, der 2024 von den Umweltministerien der drei beteiligten Länder eingereicht und international fachlich geprüft wurde. Zahlreiche Partner aus Landwirtschaft, Wirtschaft, Naturschutz, Wissenschaft und Gesellschaft waren eingebunden.
In den vergangenen 35 Jahren hat sich die Rhön als international beachtetes Beispiel für nachhaltige Regionalentwicklung etabliert. Projekte zum Schutz der Biodiversität, zur Pflege der Kulturlandschaft, zur Förderung regionaler Produkte und zur Stärkung eines naturverträglichen Tourismus in Zusammenarbeit mit den Landkreisen, den Kommunen, der Rhön GmbH und der Dachmarke Rhön prägen die Region. Die Bildung für nachhaltige Entwicklung bleibt ein zentraler Bestandteil der Arbeit. Die Rhön ist längst als Biosphärenreservat in Deutschland und der ganzen Welt bekannt.
Nachhaltigkeit wird im Biosphärenreservat als Weg verstanden, der Natur, Wirtschaft und Gesellschaft verbindet. Ziel ist es, Lebensräume zu erhalten, regionale Kreisläufe zu stärken und zugleich Perspektiven für die Menschen vor Ort zu sichern.
Auch im Jubiläumsjahr 2026 bieten die drei Verwaltungsstellen in Bayern, Hessen und Thüringen ein vielfältiges und umfangreiches Programm. In diesem Jahr wird bereits zum zweiten Mal der länderübergreifende Rhöner Biosphärenpreis ausgelobt, mit dem besonderes Engagement für nachhaltige Projekte in der Region ausgezeichnet wird. Noch kann man Vorschläge einreichen, bis Ende März! Am 30. Oktober findet die länderübergreifende Jahrestagung statt, die zum Thema „Landschaft im Wandel“ jede Menge Raum für fachlichen Austausch bietet.
Über das Jahr hinweg gestalten die drei Verwaltungsstellen mit ihren Partnern ein breites Veranstaltungsangebot mit Führungen, Aktionstagen und Informationsformaten für unterschiedliche Zielgruppen. Eine aktuelle Übersicht ist auf der Homepage des Biosphärenreservats Rhön zu finden
„Seit 35 Jahren zeigt das Biosphärenreservat Rhön, wie erfolgreicher Natur- und Lebensraumschutz gemeinsam mit den Menschen vor Ort gelingen kann. Dieses Jubiläum ist für uns ein Anlass, dankbar auf das Erreichte zurückzublicken und zugleich mit Zuversicht nach vorn zu schauen. Die Rhön steht für gelebte Zusammenarbeit, nachhaltige Entwicklung und eine besondere Verbundenheit mit unserer einzigartigen Landschaft“, so Dr. Doris Pokorny, die die drei Verwaltungsstellen in Bayern, Hessen und Thüringen federführend vertritt.
www.biosphaerenreservat-rhoen.de