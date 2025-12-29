Wie vielfältig Forschung und Naturschutz in den Nationalen Naturlandschaften heute aufgestellt sind, zeigte die Jahrestagung der AG Forschung & Monitoring der Nationalen Naturlandschaften im Biosphärenreservat Rhön. Über 60 Fachleute aus Biosphärenreservaten, Nationalparken, Naturparken und Wildnisgebieten aus ganz Deutschland kamen jüngst in Oberelsbach in der bayerischen Rhön zusammen, um sich über aktuelle Projekte und Monitoringansätze auszutauschen.