Die Rhön zählt bekanntermaßen zu den vielfältigsten und faszinierendsten Mittelgebirgslandschaften Deutschlands. Damit Einheimische wie Gäste diese besondere Region noch besser entdecken und dabei naturverträglich unterwegs sein können, wird für das Unesco-Biosphärenreservat Rhön jetzt eine neue interaktive Online-Karte zur Verfügung gestellt. Nutzerinnen und Nutzer können sich dort ab sofort über Wanderwege, besondere Natur- und Kulturschätze sowie über die Lage sensibler Schutzgebiete oder auch die Standorte der Biosphären-Schulen und -Kitas informieren – jederzeit, kostenfrei und mobil optimiert für unterwegs.