﻿Trotz der wärmenden Sonne ist es am Rennsteig empfindlich kühl. Bundesumweltminister Carsten Schneider zieht sich eine Mütze über. Ringsherum liegen noch Schneereste. Hier, am Rothen Moor auf dem Gebiet des Suhler Ortsteils Schmiedefeld, haben sich am Montagnachmittag Dutzende Naturschützer versammelt, um ein neues Großprojekt zu starten. Der Bundesumweltminister persönlich ist aus Berlin angereist.