Fast so groß wie das Saarland, nur 200.000 Menschen, aber mehr als 5000 Schafe: Mit Daten wie diesen, verpackt in einen neuen Flyer, möchte das Biosphärenreservat Rhön Einheimischen und Gästen Lust darauf machen, die Region – neu – zu entdecken: Fernblicke, Naturräume, Genüsse und nachhaltige Ideen werden auf wenigen Seiten vorgestellt. Auch die seltene Quellschnecke der Rhön. Sie zählt zu den 2783 nachgewiesenen Tierarten allein in Rhöner Quellbereichen.
Biospärenreservat lockt Rhöner Vielfalt in neuem Faltblatt
Redaktion 19.05.2026 - 14:41 Uhr