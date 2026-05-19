Fast so groß wie das Saarland, nur 200.000 Menschen, aber mehr als 5000 Schafe: Mit Daten wie diesen, verpackt in einen neuen Flyer, möchte das Biosphärenreservat Rhön Einheimischen und Gästen Lust darauf machen, die Region – neu – zu entdecken: Fernblicke, Naturräume, Genüsse und nachhaltige Ideen werden auf wenigen Seiten vorgestellt. Auch die seltene Quellschnecke der Rhön. Sie zählt zu den 2783 nachgewiesenen Tierarten allein in Rhöner Quellbereichen.