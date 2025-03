17 Kommunalvertreter, acht Gäste – die erste Sitzung des Stadtrates Brotterode-Trusetal im Jahr 2025 war gut besucht. Obwohl die Tagesordnung eher dünn war, dauerte es doch rund zwei Stunden, bis die Kommunalvertreter das Pensum abgearbeitet hatten. Und auch die Debatte über die Grünschnittlagerplätze nahm Zeit in Anspruch, einige Kommunalvertreter hätten gerne beide Anlagen in Brotterode und Laudenbach zunächst noch in diesem Jahr erhalten. Denn die Fläche in Laudenbach muss ordentlich ausgebaut werden, was deren überschaubare Kapazität weiter einengt.