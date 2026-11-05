Biologisches Phänomen Zu eng? Ach was! Kraken zwängen sich durch schmalste Löcher

Nichts wie weg

Die Kraken bekamen in ihren Boxen Löcher als Fluchtmöglichkeit, die entweder bis zu fünf Millimeter kleiner oder fünf Millimeter größer waren als ihr jeweiliger Augenabstand. Das Team filmte die Versuche der Tiere. Zwei Strategien waren erkennbar: Gewöhnliche Kraken erkundeten beim größeren Loch die Öffnung mit einem Arm, dann zwängten sie weitere Arme hindurch, bis das Loch ausgefüllt war. Schließlich drückten sie mit den Armen, die bereits auf der anderen Seite waren, kräftig gegen die Wand um das Loch herum und zwängten so den Kopf, den Mantel und die restlichen ihrer insgesamt acht Arme durch die Öffnung.