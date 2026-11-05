Biologisches Phänomen Zu eng? Ach was! Kraken zwängen sich durch schmalste Löcher

Singapur - Kraken können sich durch Öffnungen zwängen, die kleiner sind als ihr Körperumfang. Bei besonders kleinen Öffnungen gehen sie dabei womöglich meist mit allen Armen voraus, berichtet ein Forschungsteam um Wenci Xin von der National University of Singapore in Singapur im "Journal of Experimental Biology" (JEB). "Kraken können ihre Körperform verändern, um sich durch winzige Löcher zu zwängen - fast so, als würde Wasser durch einen Spalt fließen -, so dass ihre Größe nicht immer bestimmt, wohin sie gelangen können", erklärte Xin.