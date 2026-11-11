Rund 50 Zuhörer verfolgten im Bürgerhaus zwei Stunden lang den bewegenden Vortrag von Prof. Erika Rosenberg-Band unter dem Titel „Mut und Widerstand: Die Lebensretter des Holocaust – wie Oskar und Emilie Schindler sowie Carl Lutz Tausende Menschen retteten“. Im Mittelpunkt standen Menschen, die während des Holocaust unter Einsatz ihres eigenen Lebens Verfolgte retteten. Dazu gehörten neben Oskar Schindler insbesondere seine lange Zeit wenig beachtete Frau Emilie sowie der Schweizer Diplomat Carl Lutz. Der Vortrag war zugleich ein leidenschaftliches Plädoyer für Zivilcourage und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen – selbst unter den schwierigsten Bedingungen und angesichts persönlicher Gefahr.