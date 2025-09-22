Biografie-Bus: Die eigene Biografie verewigen

 
Das Leben vieler Menschen ist bewegt. Doch wie das für die Nachwelt, für die Nachfahren, erhalten? In Meiningen gibt es darauf Antworten.

 
Andrea Kästle vor ihrem mobilen Schreibbüro-Bus. Foto: privat

Wer schon immer mal sein Leben aufschreiben wollte, aber nicht wusste, wie er damit anfängt – der bekommt in Meiningen eine erste Hilfestellung. In der Stadtbibliothek Anna Seghers in der Ernestinerstraße 38 schreibt die Journalistin und Historikerin Andrea Kästle jedem oder jeder, der oder die das will, seine beziehungsweise ihre Kurzbiografie auf. Tags darauf gibt sie einen Workshop zum biografischen Schreiben. Beide Termine sind für die Teilnehmer umsonst – das Ganze wird gefördert durch die Partnerschaft für Demokratie Schmalkalden-Meiningen im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ und des Thüringer Landesprogramms „Denk Bunt“.

Andrea Kästle sagt: „Wir sollten uns wieder mehr füreinander interessieren.“ Vor drei Jahren hat sie sich einen 20 Jahre alten VW-Bus gekauft – und den umgebaut zum mobilen Wohn-Büro. Seither fährt sie immer mal wieder los und bietet unterwegs verschiedene Biografie-Formate an. Heuer, im Jahr 35 der Wiedervereinigung, ist sie zum zweiten Mal entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze unterwegs.

Den Meininger Stand für die Kurzbiografien unterhält sie am Mittwoch, 24. September, von 15 bis 17 Uhr, Voraussetzung ist ein etwa 20-minütiges Gespräch mit den jeweiligen Protagonisten.

Der Biografie-Workshop findet dann am Folgetag, 25. September, von 10 bis 12 Uhr statt, ebenfalls in der Bibliothek. Andrea Kästle ist überzeugt: „Jeder kann schreiben. Es geht darum, die eigenen Worte für das eigene Erleben zu finden.“ In zwei Stunden, weiß sie, kann sie ausreichend Hinweise geben, um die Teilnehmer zu ermuntern, sich hinzusetzen und anzufangen.

Anmeldung sind in beiden Fällen, für den Biografiestand und den Kurs erwünscht unter bibliothek@meiningen.de, Tel. (03693) 50 29 59.