Biografie-Bus: Die eigene Biografie verewigen

Wer schon immer mal sein Leben aufschreiben wollte, aber nicht wusste, wie er damit anfängt – der bekommt in Meiningen eine erste Hilfestellung. In der Stadtbibliothek Anna Seghers in der Ernestinerstraße 38 schreibt die Journalistin und Historikerin Andrea Kästle jedem oder jeder, der oder die das will, seine beziehungsweise ihre Kurzbiografie auf. Tags darauf gibt sie einen Workshop zum biografischen Schreiben. Beide Termine sind für die Teilnehmer umsonst – das Ganze wird gefördert durch die Partnerschaft für Demokratie Schmalkalden-Meiningen im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ und des Thüringer Landesprogramms „Denk Bunt“.