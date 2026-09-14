Nach einer langen Debatte entschied der Eisenacher Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mit 21 Gegenstimmen, acht Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen, dem Einwohnerantrag zur geplanten Biogas-Anlage im Ortsteil Stregda nicht zu folgen. Dieser hatte gefordert, keinen Bebauungsplan für das Projekt aufzustellen und den Flächennutzungsplan nicht zu ändern. Zuvor war der Antrag als zulässig erklärt worden, denn alle erforderlichen Kriterien waren erfüllt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.