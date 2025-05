Stolze 5265 Euro standen am Dienstagmittag auf der Haben-Seite für das Spendenprojekt „Sprungsteg“ des Fördervereins Schweinaer Waldbad. Damit war die Aktion, die der Verein gemeinsam mit der VR-Bank gestartet hat, innerhalb weniger Wochen erfolgreich. Vielmehr wurde das Ziel von 5000 Euro sogar übertroffen. Zur großen Freude vom Vorsitzenden Thomas Mieling und von Vorstandsmitglied Christian Mieth, der die Aktion federführend organisiert hat. „Und so können wir zum Kinderfest am 1. Juni das neue Sprungbrett einweihen“, sagt Thomas Mieling.