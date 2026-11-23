Auch Kaliumphosphonat sei viele Jahre als Pflanzenstärkungsmittel im Öko-Weinbau zugelassen gewesen und habe gut gegen den Falschen Mehltau gewirkt. Die EU habe den Wirkstoff aber 2013 zum Pflanzenschutzmittel erklärt - das Ende für den Einsatz im ökologischen Weinbau. Eine Initiative Deutschlands, den Stoff wieder zuzulassen, sei 2025 abgelehnt worden.

Weil den Winzerinnen und Winzern nur noch das weniger wirksame Kupfer gegen die Pflanzenkrankheit zur Verfügung steht, hätten diese in sehr feuchten Frühsommern große Probleme gehabt, die Reben gesund zu halten, so zuletzt 2024, 2021 und 2016.

Was Öko-Wein ist, regelt die EU

Die Anbaumethoden für biologisch arbeitende Weinbaubetriebe sind seit 1991 in einer EU-Öko-Verordnung festgeschrieben und ihre Anwendung werde mindestens einmal im Jahr überprüft. Die technischen Verfahren zur Biowein-Herstellung seien seit dem Jahrgang 2012 EU-rechtlich festgeschrieben. "So gelten etwa für Bio-Weine niedrigere Grenzwerte für die maximalen Schwefelgehalte", erläuterte Büscher.

"Weine, die nach diesen EU-Vorgaben von zertifizierten Betrieben produziert wurden, können als Ökologischer Wein, Öko-Wein, oder Bio-Wein bezeichnet werden", sagte Büscher. Zu erkennen sind sie an dem EU-Bio-Logo und dem Deutschen Bio-Siegel.

Siegel-Wirrwarr

Etwa die Hälfte der zertifizierten ökologisch arbeitenden Weinerzeuger sind in Verbänden organisiert, wie Büscher sagte. Die wichtigsten seien Ecovin, Bioland und Naturland. "Sie schreiben noch weitergehende Weinanbau- und Ausbaukriterien für ihre Mitgliedschaft vor als die EU."

Trend zu biodynamischen Weinen hält an

Im deutschen Weinbau gibt es seit einigen Jahren auch einen Trend zur biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise, wie Büscher sagt. Mit rund 1.500 Hektar macht sie fast zehn Prozent des ökologischen Weinbaus aus. Demeter und respekt-Biodyn sind die bekanntesten Siegel für diese Weine. Diese Winzer verwenden unter anderem Kräuterauszüge, um die Reben zu stärken und vor Krankheiten zu schützen oder auch mit Dung gefüllte Kuhhörner. Auch die Mondphasen spielen bei den Arbeiten im Weinberg und -keller auch eine Rolle.