Es tut sich was in Sachen Abfall im Wartburgkreis: Wie der Abfallwirtschaftszweckverband (AZV) informiert, sind die Waschfahrzeugs für die Bio-Tonnen in diesem Monat wieder im Einsatz. Der „Frühjahrsputz“ ist demnach bereits mit Auftakt im Nordkreis gestartet. „Voraussichtlich ab Mai verlagert sich der Einsatz der ,Waschbärenbande’ in den südlichen Wartburgkreis“, so der AZV in einer Mitteilung – das Fahrzeug soll dann vor allem im Raum Bad Salzungen zum Einsatz kommen.