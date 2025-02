Die Anbaufläche der in den Anbauverbänden organisierten Höfe sei 2024 in Bayern um 1,3 Prozent auf gut 353.000 Hektar gestiegen, teilte die Landesvereinigung für den ökologischen Landbau (LVÖ) mit. Nach den Vorgaben der Verbände Bioland, Naturland, Biokreis und Demeter wirtschaften demnach zwei Drittel der Bio-Höfe in Bayern. Die übrigen richten sich nach den EU-Vorgaben.