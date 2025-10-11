Ilmenau (dpa/th) - Ein 16 Hektar großer Fischteich ist bei Ilmenau abgefischt worden. Der Förderkreis Ilmenauer Teichlandschaft erwartet etwa vier Tonnen Fisch, hauptsächlich Karpfen, aber auch Schleien und andere Süßwasserfische. Im Herbst werden vielerorts in Thüringen Teiche abgefischt. Dazu wird das Wasser abgelassen und die Tiere werden mit Netzen gefangen. Rund 50 Betriebe gibt es im Freistaat, die Speisefische aufziehen.
Binnenfischerei Karpfenteich bei Ilmenau abgefischt
dpa 11.10.2025 - 16:53 Uhr