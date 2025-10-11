Binnenfischerei Karpfenteich bei Ilmenau abgefischt

Im vergangenen Jahr wurden in Thüringen etwa 807 Tonnen Speisefisch erzeugt, wie aus Daten des Landsamtes für Statistik hervorgeht. Das war ein Rückgang von vier Tonnen gegenüber 2023. Unter dem Fang waren 165 Tonnen Karpfen. Der Karpfen nimmt laut Landesamt mit einem Fünftel den zweitgrößten Anteil an der Thüringer Speisefischerzeugung nach der Forelle ein.