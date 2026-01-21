Die Schlafzimmertür, sagt der Mann, habe er „aufgemacht, wieder zugemacht – ab da weiß ich nichts mehr“. Dass er „ausgerastet“ ist, in einer Nacht im vergangenen Juli, als er die Frau, die seine Freundin war oder nicht mehr war, und einen anderen Mann in oder auf ihrem Bett antraf, ist ihm klar, er sagt es auch. Er wird gefesselt zur Prozesseröffnung am Landgericht Meiningen gebracht, ist wegen Körperverletzung, auch gefährlicher, wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und versuchter Nötigung angeklagt. Der Mann ist Anfang 40, er hat bis zur Verhaftung in Zella-Mehlis gewohnt, direkter Nachbar der Frau, um die es geht, im selben Haus.