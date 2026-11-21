München - Einige der reichsten Firmen der Welt haben ein Kostenproblem: Die Profitabilität der großen Vermögensverwalter sinkt, da die Kosten mittlerweile schneller steigen als die Einnahmen. Das haben die Finanzfachleute des Beratungsunternehmens Strategy& in ihrer diesjährigen Analyse der Vermögensverwaltungsbranche berechnet, die weltweit ein zweistelliges Billionenvermögen angelegt hat. Demnach sind die Kosten 2025 um neun Prozent gestiegen, die Erträge um acht Prozent. Der Trend zu niedrigerer Profitabilität wird sich nach Einschätzung der Studienautoren fortsetzen. Sorgen muss sich die Außenwelt aber nicht machen: Nach wie vor steigen Kapitalzuflüsse und Gewinne. Die Berechnung basiert auf den Geschäftsberichten 39 großer "Asset Manager". Strategy& ist eine Tochter der internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC.