Der Darstellung von Greenpeace zufolge hatte die Organisation die Chinesen bereits im November 2025 auf mit gefährlichen Chemikalien belastete Produkte hingewiesen, die daraufhin aus dem Verkauf genommen worden seien. Allerdings seien identische oder sehr ähnliche Produkte trotzdem weiterverkauft worden, wie eine Analyse des Bremer Umweltinstituts im Auftrag von Greenpeace im Januar dieses Jahres ergeben habe. Darin wurden demnach bei 25 von 31 getesteten Kleidungsstücken Grenzwerte der europäischen Chemikalienverordnung überschritten, teilweise in extremem Ausmaß.