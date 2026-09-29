Billiger tanken Was man zum Start des neuen Tankrabatts wissen muss

Was kostet das alles und wer bezahlt?
Die Bundesregierung erwartet, dass 2,485 Milliarden Euro weniger Steuern in die Staatskasse fließen. Die Hälfte sollen diesmal aber die Länder tragen. Der Bund tritt ihnen dafür etwas weniger Umsatzsteuereinnahmen ab als normal. Das Vorgehen ist durchaus ungewöhnlich, denn häufig finanzieren die Länder Entscheidungen aus dem Bund nur mit großen Bauchschmerzen mit.
Warum ist Sprit derzeit so teuer?
Wichtigster Preistreiber ist der Iran-Krieg, durch den der Export von Rohöl und Treibstoffen aus der Golf-Region eingeschränkt ist. Hinzu kommen fehlende Kapazitäten bei Raffinerien. Lokal können auch logistische Probleme, zum Beispiel durch Niedrigwasser hinzukommen.