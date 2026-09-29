Billiger tanken Was man zum Start des neuen Tankrabatts wissen muss

Lohnt Frühaufstehen?

Nein. Wegen der 12-Uhr Regel können die Spritpreise bis Mittag nicht steigen, nur sinken. Ein Frühstart bringt also nichts. Wer am späten Vormittag tankt, bekommt in der Regel den niedrigsten Preis des Tages. Zu knapp sollte man dabei aber nicht planen: Da die Nachfrage am Donnerstag hoch sein dürfte, kann es zu Schlangen an Tankstellen kommen - und wer nach 12 an der Zapfsäule ankommt, zahlt in der Regel kräftig drauf. Daten des Portals Tankerkönig zeigen, dass die Preise am Mittag oft im Bereich um 20 Cent pro Liter nach oben schießen.