Billie Jean King Cup: Deutsche Tennis-Frauen kämpfen gegen Abstieg aus Weltgruppe

Ismaning - Die deutschen Tennis-Frauen kämpfen in den Playoffs des Billie Jean King Cups um den Verbleib in der Weltgruppe. Erste Gegnerinnen des Teams um Eva Lys sind an diesem Freitag (15.00 Uhr) die Türkinnen. Dank der Weltranglisten-40. sind die Gastgeberinnen in Ismaning bei München favorisiert gegen die Auswahl vom Bosporus, die keine Top-100-Spielerin in ihren Reihen hat. Allerdings müssen die Deutschen kurzfristig auf Laura Siegemund verzichten, die wegen Rückenbeschwerden absagte.