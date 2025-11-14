 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Deutsche Tennis-Frauen kämpfen gegen Abstieg aus Weltgruppe

Billie Jean King Cup Deutsche Tennis-Frauen kämpfen gegen Abstieg aus Weltgruppe

Deutschlands Tennisspielerinnen wollen vor heimischem Publikum den Verbleib in der Weltgruppe des Billie Jean King Cups schaffen. Zunächst müssen sie gegen Außenseiterinnen ran.

Billie Jean King Cup: Deutsche Tennis-Frauen kämpfen gegen Abstieg aus Weltgruppe
1
Eva Lys führt das deutsche Tennis-Team in den Playoffs des Billie Jean King Cups an. (Archivfoto) Foto: Mahesh Kumar A./AP/dpa

Ismaning - Die deutschen Tennis-Frauen kämpfen in den Playoffs des Billie Jean King Cups um den Verbleib in der Weltgruppe. Erste Gegnerinnen des Teams um Eva Lys sind an diesem Freitag (15.00 Uhr) die Türkinnen. Dank der Weltranglisten-40. sind die Gastgeberinnen in Ismaning bei München favorisiert gegen die Auswahl vom Bosporus, die keine Top-100-Spielerin in ihren Reihen hat. Allerdings müssen die Deutschen kurzfristig auf Laura Siegemund verzichten, die wegen Rückenbeschwerden absagte.

Nach der Werbung weiterlesen

Am Samstag spielen die Türkinnen dann gegen das Team aus Belgien, ehe am Sonntag das voraussichtlich entscheidende Duell zwischen Deutschland und Belgien ansteht. Nur die Gruppensiegerinnen steigen nicht ab und können im nächsten Jahr um den wichtigsten Team-Titel im Frauen-Tennis kämpfen.