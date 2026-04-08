Billie Jean King Cup: Akugue sorgt für erfolgreichen Start von Frauen-Tennisteam

Im zweiten Einzel fordert Ella Seidel die Portugiesin Francisca Jorge. Anschließend folgt noch ein Doppel. Um sich für die nächste Runde zu qualifizieren, muss die aus der Weltgruppe abgestiegene DTB-Auswahl Gruppenerster werden und in der K.-o.-Phase unter die besten drei Mannschaften kommen. Die vier schlechtplatziertesten Länder-Auswahlen steigen in die Regionalgruppe II ab. In der Gruppe D trifft Deutschland neben Portugal noch auf Schweden und Dänemark.