Auch wenn erst am 30. April der Kreistag Beschluss fassen wird über den Haushalt 2025, so macht doch schon vorab die Runde, dass es um die Investitionsmöglichkeiten eher mau bestellt sein wird. Zu viel Geld muss derzeit in die Hand genommen werden, um etwa das Gesundheitswesen über Wasser zu halten. Weitere Notwendigkeiten fallen da wohl durchs Rost.