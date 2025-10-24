Gäste mit tiefen Taschen sind natürlich immer und überall gern gesehen. Am Montag galt dementsprechend alle Aufmerksamkeit Christian Tischner (CDU) in Schalkau. Thüringens Bildungsminister übergab einen symbolischen Scheck an der Staatlichen Gemeinschaftsschule „Johann Wolfgang von Goethe“. Dieser verheißt dem Landkreis als Träger aller hiesigen Schulen eine Zuwendung in Höhe von 2.258.155 Euro. Im Beisein der Landtagsabgeordneten Beate Meißner (CDU) und Jürgen Treutler (AfD), Schalkaus Bürgermeister Mark Schwimmer und Kati Nimz (AfD), der Vorsitzenden des Bildungsausschusses des Kreistags, bekam Vizelandrat Andreas Groß (AfD) das geldwerte Papier überreicht.