Sind gesunde Mitarbeiter nicht im Interesse des Arbeitgebers? Ein Angebot dafür wäre der fünftägige Kurs „Ein Leben in Balance – Eine Wohltat für Körper und Geist. Meditation, Stressreduktion & Yoga zur Förderung der Rückengesundheit“. Kursort ist Bad Hindelang im schönen Allgäu. Die Kursgebühr von 450 Euro sowie Unterkunft und Verpflegung muss ein Interessent zwar selbst zahlen. Gesetzlich verbrieft ist aber sein Anspruch auf bezahlten Sonderurlaub. Geregelt ist das im Bildungsfreistellungsgesetz, das unter der vormaligen rot-rot-grünen Koalition eingeführt wurde.