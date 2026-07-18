Bildungsurlaub: Arbeitgeberpräsident will Bildungsurlaub wieder kippen

Dresden (dpa/sn) - Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner will den nun auch in Sachsen gesetzlich verbrieften Anspruch auf Bildungsurlaub aussetzen. Es gehe darum, alles zu unterlassen, was die Arbeitsproduktivität weiter senkt, sagte er der "Leipziger Volkszeitung" und der "Sächsischen Zeitung". "Lassen wir den gesetzlichen Freistellungsanspruch auf Bildungsurlaub in Sachsen nicht am 1. Januar 2027 in Kraft treten." Deutschland sei Schlusslicht bei der Jahresarbeitszeit, aber spitze bei Krankenstand, Urlaub und Freistellungsansprüchen.