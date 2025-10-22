Im August 2024 ist das Startchancen-Programm in Thüringen gestartet. Inzwischen sind 93 Schulen im Freistaat dabei. Zwei auch im Landkreis Hildburghausen: Die Grundschule I und die Nonne-Regelschule. Ziel des Programms ist es, Bildungschancen für alle Kinder zu eröffnen unabhängig ihrer sozialen Herkunft. Darüber hinaus sollen benachteiligte Schülerinnen und Schüler in ihrer Leistungs- und Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden. Die Auswahl der Schulen ist dabei nach klaren Kriterien erfolgt, darunter zählt etwa der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund, oder die Zahl der Kinder mit Lernschwierigkeiten. Bund und Länder unterstützen das Programm in den kommenden zehn Jahren mit 20 Milliarden Euro.