Im Foyer der Plattenbau-Schule in der Hildburghäuser Waldstraße treffen sich eine ganze Reihe Leute. Das Landratsamt ist vertreten, Bürgermeister , Schulamt, Elternvertreter und Schülersprecher sind zusammengekommen. Es gibt sehr gute Nachrichten zu feiern. Die Grundschule I ist Teil des Startchancen-Programms, das Michael Kaufmann, der Leiter des Schulamtes Südthüringen als das größte bildungspolitische Programm Deutschlands bezeichnet. Für die Grundschulen in Hildburghausen stehen ohnehin mit den Neubauplänen große Änderungen bevor. Diese können nun auch durch das Förderprogramm untersetzt werden, denn das setzt sowohl in der Ausstattung, als auch in der inhaltlichen Unterstützung an. Geplant ist, dass der Landkreis zwei neue Grundschulgebäude auf dem jetzigen Gelände errichtet und zu einem gemeinsamen Schulcampus ausbaut. Die Nonne-Regelschule ist schon in die sanierte und umgebaute Astrid-Lindgren-Grundschule eingezogen. Nun soll der Grundschulneubau folgen für beide Grundschulen folgen.