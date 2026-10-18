Regensburg (dpa/lby) - Die Bayern-SPD fordert die Abschaffung des Sitzenbleibens in den Schulen. Schülerinnen und Schüler sollen nicht mehr ein ganzes Jahr wiederholen müssen, sondern stattdessen in ihren Problemfächern Hilfe erhalten. Die Landesvorsitzende Ronja Endres forderte die Staatsregierung bei einem kleinen Parteitag der Sozialdemokraten in Regensburg auf, mehr Geld für die Schulen bereitzustellen. "Jeder Mensch muss seine Fähigkeiten entfalten können, unabhängig von Elternhaus, Einkommen oder Wohnort."
Bildungspolitik SPD will Sitzenbleiben abschaffen
dpa 18.10.2026 - 15:36 Uhr