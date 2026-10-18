Bildungspolitik: SPD will Sitzenbleiben abschaffen

So verlangte die SPD mit Blick auf schlechte Ergebnisse bei den internationalen Pisa-Vergleichstests und gestiegene Zahlen von Schulabbrechern einen grundlegenden Wechsel in der Bildungspolitik. So soll insbesondere der Ganztagsunterricht verändert werden, mit mehr Zeit für die individuelle Betreuung der Kinder und Jugendlichen. "Ob ein Kind den Stoff versteht, darf nicht davon abhängen, ob seine Eltern nachmittags Aufgaben erklären oder Nachhilfe bezahlen können", sagte Co-Landeschef Sebastian Roloff.