Es gibt im Leben Momente, in denen Menschen zwar die Wahrheit sagen, aber das zu einem dermaßen unpassenden Zeitpunkt, dass die Wahrheit in diesem Moment ziemlich falsch scheint. Thüringens Bildungsstaatssekretär Bernd Uwe Althaus erlebt genau einen solchen Moment, als er am Mittwochabend ein paar Meter von seinem Büro entfernt diesen Satz zu etwa einhundert Lehrerinnen und Lehrern sagt, die ziemlich wütend sind. „Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist Ihr Kerngeschäft.“ Es folgen ein Pfeifkonzert und Buhrufe.