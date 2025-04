Bildungspolitik: Schülerdemo gegen Exen erwartet mehr als 1.000 Teilnehmer

Initiatoren hoffen auf Schulsystem ohne ständige Angst

"Wir hoffen natürlich, dass die Debatte nun wieder an Fahrt gewinnt und es endlich eine andere Bildungspolitik gibt", sagte N. In Bayern seien viele Lehrerinnen und Lehrer und auch ganze Schulen in alten Mustern stecken geblieben, die eine zeitgemäße Prüfungskultur verhinderten. Statt auf ständige Angst vor unangekündigten Exen oder Abfragen zu setzen, müsse das Schulsystem darauf abzielen, Freude an Schule und am Lernen zu fördern. In jedem Fall müsse die Politik die Meinung der Schülerinnen und Schüler mehr beachten. "Wir sind die Zukunft, die Politik muss uns hören", sagte N.