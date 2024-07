Die in Thüringen seit etwa zwei Jahren gewährten Sonderzuschläge für Nachwuchs-Lehrer, die zum Beispiel im ländlichen Raum unterrichten, lockt aus Sicht des Thüringer Lehrerverbandes (tlv) nicht nur keine zusätzlichen Pädagogen in diese Regionen. Diese Maßnahme führe bisweilen sogar zu Neiddebatten an Schulen, sagte der Vorsitzende des tlv, Tim Reukauf, am Dienstag in Erfurt im Gespräch mit dieser Zeitung. „Es ist nicht so, dass diese Zuschläge in Lehrerzimmern gefeiert werden.“ Denn während über diese Zuschläge neu in den Schuldienst eingestellte Lehrer mehr Geld bekämen, erhielten diejenigen, die teilweise schon seit Jahrzehnten an Schulen im ländlichen Raum unterrichteten, kein zusätzliches Geld. „Die Kernmannschaft wird so eher nicht entlastet“, sagte Reukauf.