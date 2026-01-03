Bildungspolitik: Hunderte Schulschwänzer 2025 in Arrest

Berlin - Mehrere hundert Jugendliche mussten im vergangenen Jahr in Arrest, weil sie die Schule geschwänzt haben. Das geht aus einer Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) hervor. In Niedersachsen und Bremen etwa seien es im ersten Halbjahr insgesamt 241 Arrestanten und 114 Arrestantinnen gewesen. Hessen zählte demnach bis zum Oktober 48 Betroffene. Baden-Württemberg, Thüringen, Schleswig-Holstein und Sachsen meldeten geringere Zahlen. Die übrigen Länder haben demnach keine aktuellen Fälle oder erheben die Zahl nicht.