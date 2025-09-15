Bildungspolitik: Gymnasien stemmen Lehrermangel – Teilzeitkräfte stocken auf

München (dpa/lby) - Im Kampf gegen den teils eklatanten Lehrermangel an bayerischen Schulen melden die Gymnasien einen Erfolg. "Teilzeit-Lehrkräfte waren dazu aufgerufen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten im neuen Schuljahr mehr Stunden zu unterrichten. Und diesem Appell zur Teilzeitaufstockung sind offensichtlich viele gefolgt", teilte die stellvertretende Vorsitzende des Bayerischen Philologenverbands (bpv), Dagmar Bär, in München mit. Der Verband vertritt die Lehrkräfte an Gymnasien und beruflichen Oberschulen.