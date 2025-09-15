Bildungspolitik: Gymnasien stemmen Lehrermangel – Teilzeitkräfte stocken auf

13. Jahrgang an Gymnasien

"An den Gymnasien in Bayern gibt es ab diesem Schuljahr wieder eine 13. Jahrgangsstufe und somit eine Klassenstufe mehr", erklärte der Verband. "Lehrkräftemangel trifft also auf einen sprunghaften Anstieg der Schülerzahlen." Dadurch habe es an einem durchschnittlichen Gymnasium die Herausforderung gegeben, den Bedarf von drei bis vier Vollzeit-Lehrkräften aufzufangen. "Dennoch scheint es entgegen allen Befürchtungen in einer gemeinsamen Kraftanstrengung gelungen zu sein, die Unterrichtsversorgung zu Schuljahresbeginn auf solide Füße zu stellen."