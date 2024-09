Bildungspolitik: Exen-Streit: Elternverband BEV kritisiert Söders Machtwort

München (dpa/lby) - Nach dem Machtwort des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) zum Erhalt der unangekündigten Tests an Bayerns Schulen übt nun auch der Bayerische Elternverband (BEV) harsche Kritik. Söder habe das Vertrauen der Eltern in Demokratie und Rechtsstaat abermals schwer beschädigt, heißt es in einem offenen Brief des BEV an Söder. "Ihr Verhalten ist nicht mit den demokratischen Werten vereinbar, die Sie Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Verfassungsviertelstunde nahebringen wollen – vielmehr erinnert es an veraltete, absolutistische Entscheidungsstrukturen."