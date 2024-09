Bildungspolitik Exen bleiben - Eltern schreiben an Söder

München (dpa/lby) - Nach der Absage der Staatsregierung an eine generelle Abschaffung unangekündigter Tests hat sich die Landes-Eltern-Vereinigung der Gymnasien in Bayern (LEV) in einem Brief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gewandt. "Es ist unbestreitbar, dass unangekündigte schriftliche Leistungsnachweise bei vielen Schülerinnen und Schüler Angst und Druck erzeugen. Diese Art der Prüfung wird von der Mehrheit unserer Eltern als nicht förderlich für eine nachhaltige Lernentwicklung angesehen", schreibt die LEV-Vorsitzende Birgit Bretthauer.