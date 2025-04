Bildungspolitik: CSU-Nachwuchs will verschärftes Handyverbot an den Schulen

Der Landtag hatte die Handyvorschriften in bayerischen Schulen vor drei Jahren gelockert. Grundschüler dürfen Mobiltelefone auf dem Schulgelände nicht benutzen, bei den älteren Jahrgängen bleibt die Entscheidung seither den Schulen überlassen. In mehreren Bundesländern gibt es Diskussionen, die Handynutzung an den Schulen stärker einzuschränken. So plant die hessische Landesregierung ein weitgehendes Verbot.