Mainz/München (dpa/lby) - Die CSU-Landtagsabgeordnete Ute Eiling-Hütig wird nach dpa-Informationen Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz. Die 58-Jährige ist derzeit Vorsitzende des Bildungsausschusses im Landtag in München. Der "Trierische Volksfreund" und die "Rhein-Zeitung" berichteten ebenfalls über die Personalie. Der designierte Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) will am Vormittag (11.30) sein Team vorstellen.