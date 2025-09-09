Thüringen hat sich erneut im Bildungsmonitor der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) um einen Platz verschlechtert. In dem Ländervergleich der 16 deutschen Bundesländer reicht es für den Freistaat nur noch für Platz fünf in der Tabelle. Bereits voriges Jahr war Thüringen vom einstigen Platz drei auf Platz vier abgerutscht. Bildungs-Spitzenreiter aus der Sicht der Wirtschaft ist erneut Sachsen, vor Bayern, Hamburg und Baden-Württemberg. Zusammen mit diesen vier Bundesländern gehört Thüringen aber nach Einschätzung der Studienautoren nach wie vor zur Spitzengruppe. Am Ende der Skala steht – wie schon im vergangenen Jahr – Bremen. Vorletzter ist erneut Brandenburg, davor steht Nordrhein-Westfalen. Sachsen-Anhalt kommt auf Platz 13 von 16.