Drei Monate nach dem Amtsantritt der Brombeer-Regierung in Thüringen hat die Bildungsgewerkschaft GEW eine überwiegend negative Bilanz gezogen. „Unsere Einschätzung ist: Besser ist noch nichts geworden“, sagte die Landesvorsitzende der GEW, Kathrin Vitzthum, am Mittwoch in Erfurt. Dies sei umso gravierender, weil die Landesregierung, aber auch auch die Koalition aus CDU, BSW und SPD bei der Übernahme der Amtsgeschäfte im Dezember 2024 den Eindruck erweckt habe, im Bildungsbereich seien schnelle Erfolge möglich. Das sei aber von vornherein eine unrealistische Annahme gewesen. Das, was die Regierung in ihrem 100-Tage-Programm zur Bildungspolitik geschrieben habe, sei deshalb vor allem „ein ambitionierter Nachwahlkampf“ gewesen, sagte Vitzthum. Damit habe sie lediglich verdeutlich, was bereits im Koalitionsvertrag festgeschrieben sei.