Rund 200 Gäste kamen am Donnerstag, 12. November, zur Bestenehrung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen in das Haus der Wirtschaft. 35 Beste der dualen Ausbildung wurden mit dem „Bildungsfuchs“ geehrt, unter ihnen ein bundesbester Absolvent. Wie Katja Hampe von der IHK mitteilt, erhielten außerdem vier Absolventen der Höheren Berufsbildung den Aufstiegsfuchs als beste Absolventen ihres Jahrgangs. Als bestes Ausbildungsunternehmen wurde die Feintechnik GmbH aus Eisfeld ausgezeichnet. Den Bildungsfuchs für die beste Berufsschule erhielt das Staatliche Berufsbildungszentrum Meiningen.