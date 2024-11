Anerkennung der Ausbildungsstätte

Neben der IHK-Bestenehrung im „Haus der Wirtschaft“ in Suhl am 7. November gab es jetzt zusätzlich eine Anerkennung seiner Ausbildungsstätte durch Personalamt, Personalrat und den Bürgermeister: „Ich freue mich sehr über diesen sehr guten Abschluss und finde es schön zu sehen, dass junge Leute ihren Weg gehen und zielstrebig an ihrer Zukunft arbeiten. Ein großes Lob dafür geht auch an den Ausbilder und das gesamte Team“, so Heiko Voigt.