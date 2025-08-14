Bildungsfahrt: Nach Buchenwald und zum Landtag

Der Bildungsträger Landvolkbildung Thüringen e. V., Außenstelle Sonneberg, bietet am 9. Oktober eine Bildungsfahrt für Erwachsene in die Gedenkstätte Buchenwald an. Beginn der Fahrt, die vom Europäischen Sozialfond für Deutschland (ESF) gefördert wird, ist um 8.30 Uhr an der Landvolkbildung in Sonneberg, Köppelsdorfer Straße 36, in einem komfortablen Bus. Um 11.30 Uhr findet ein öffentlicher Rundgang auf dem Gelände der Gedenkstätte statt. Anschließend besteht die Möglichkeit zum Besuch der Dauerausstellung. Rückfahrt ist um 16.30 Uhr, Ankunft in Sonneberg gegen 18 Uhr. Das teilt Vereinssprecher Dietmar Wiewiora mit. Nähere Informationen erteilt die Landvolkbildung täglich von 8 bis 16 Uhr vor Ort oder telefonisch: (0 36 75) 4 29 52 35.