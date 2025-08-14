 
Bildungsfahrt Nach Buchenwald und zum Landtag

Zwei Bildungsfahrten für Erwachsene bietet der Bildungsträger Landvolkbildung Thüringen am 9. Oktober und am 4. Dezember an. Es wird politisch und besinnlich.

 
In die Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar führt eine Bildungsfahrt der Landvolkbildung. Foto: Hannes P. Albert/dpa

Der Bildungsträger Landvolkbildung Thüringen e. V., Außenstelle Sonneberg, bietet am 9. Oktober eine Bildungsfahrt für Erwachsene in die Gedenkstätte Buchenwald an. Beginn der Fahrt, die vom Europäischen Sozialfond für Deutschland (ESF) gefördert wird, ist um 8.30 Uhr an der Landvolkbildung in Sonneberg, Köppelsdorfer Straße 36, in einem komfortablen Bus. Um 11.30 Uhr findet ein öffentlicher Rundgang auf dem Gelände der Gedenkstätte statt. Anschließend besteht die Möglichkeit zum Besuch der Dauerausstellung. Rückfahrt ist um 16.30 Uhr, Ankunft in Sonneberg gegen 18 Uhr. Das teilt Vereinssprecher Dietmar Wiewiora mit. Nähere Informationen erteilt die Landvolkbildung täglich von 8 bis 16 Uhr vor Ort oder telefonisch: (0 36 75) 4 29 52 35.

In den Landtag und auf den Weihnachtsmarkt

Die nächste Fahrt des Bildungsträgers geht am 4. Dezember zum Thüringer Landtag mit anschließendem Besuch des Weihnachtsmarktes. Dann ist die Abfahrt aber bereits für 7 Uhr an der Köppelsdorfer Straße 36 geplant. Um 9 Uhr beginnt ein Vortrag über die Arbeitsweise des Parlaments. Danach erfolgt der Besuch der Plenarsitzung mit anschließender Nachbereitung. Es gibt die Gelegenheit zum Mittagessen in der Kantine des Landtages. Nach dem Besuch des Weihnachtsmarktes startet der Bus gegen 17 Uhr zur Rückfahrt nach Sonneberg.