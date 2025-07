Bereits vor Wochen trug Nico Schwamberger die Idee, mit Schülerinnen und Schülern das „Ludemicher Wiesenfest“ in Laudenbach zu erleben, ins Lehrerkollegium der Regelschule „Werratal“. Der Lehrer ist erst seit Dezember vergangenen Jahres an dieser Schule in Bad Salzungen und unterrichtet die Fächer Deutsch und Ethik in allen Klassenstufen von 5 bis 9. Da er seitens der Kinder starken Zuspruch und von vielen Lehrerinnen bzw. Lehrern Unterstützung auf seinen Vorschlag zur Teilnahme bekam, organisierte der junge Mann alle notwendigen Angelegenheiten für diesen bevorstehenden Tag.