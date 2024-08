Der Mittwoch ist ein heißer Tag in der City. Die Temperaturen reichen, um Wasser zum Kochen und Wasserstoffmotoren anzutreiben. Vor einen riesigen Spiegel haben Peter Friedrich und Mario Ennes vom Astronomiemuseum eine Bratpfanne justiert, um im Brennpunkt des gewölbten Spiegels etwas zum Kochen zu bringen. Das Astronomiemuseum ist wie andere Einrichtungen, Schulen und Vereine am mittlerweile fünften Mint-Tag in Sonneberg beteiligt. Der Platz auf dem Pikoplatz ist an diesem Nachmittag knapp. Mit dem Thema Mint, dahinter stecken Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, können in und um die Spielzeugstadt viele etwas anfangen. Die Idee, niedrigschwellig vor allem junge Leute dafür zu begeistern hat längst gezündet. Ob nun eine Influenzmaschine, mit der Lars Anders von der Mint-AG des beruflichen Gymnasiums an der SBBS aus Reibung Elektrizität erzeugt, Ina Sommer und Saskia Marquardt zeigen, wie biologische Modelle aus dem Unternehmen Somso entstehen, Regina Trutzl von der Akademie der Kinder der Spielzeugstadt sanft die Steppkes ans Modellieren heranführt oder Runa Palm von der Stadtbibliothek den kleinen Miniroboter Beebot sicher durch ein Labyrinth manövrieren lässt – spielerisch sieht das alles aus, hat aber viel mit Wissenschaft zu tun und mit dem Lernen, das niemals aufhört. Auf der Bühne ist so ein Lernen, das niemals aufhört zu besichtigen, denn dort haben Lehrer und Schüler der Musikschule das Parkett und sorgen für Überraschungen, was in Sonneberg so alles möglich ist – von Volksmusik bis zu ungewöhnlichen Instrumenten. Auch im City-Center konnten gab es allerlei Sehenswertes. Für die Kinder im einstelligen Altersbereich war sicherlich ein Ziel, den Kindergabelstapler-Führerschein zu bestehen. Auf insgesamt vier Kinderstaplern konnten sich die Kinder austoben. Organisiert hatte den Spaß auf vier Rädern die Heidelberger Firma Supaevent, welche von der Stadt Sonneberg für die Veranstaltung gebucht worden war. Mitarbeiter Nathan Wirth hob den pädagogischen Wert des Kindergabelstapler-Führerscheins hervor. Neben Kommunikation und Koordination würden vor allem die Grob- und Feinmotorik gefördert werden.