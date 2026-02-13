Bildung Zwischenzeugnisse für Bayerns Schülerinnen und Schüler

München (dpa/lby) - Viele Schülerinnen und Schüler in Bayern bekommen am Freitag ihr Zwischenzeugnis. Allerdings ersetzen die meisten Grund- und auch manche Mittelschulen das Papier mit Ziffernnoten inzwischen durch ein Lernentwicklungsgespräch, bei dem das Kind gemeinsam mit seinen Eltern und der Lehrkraft über Stärken, Schwächen und Ziele reflektiert. Andere Schularten setzen teils auf mehrere schriftliche Rückmeldungen. Auf welchem Weg und wann genau auch immer das Feedback kommt: Auf gute Leistungen darf man stolz sein. Und schlechte Beurteilungen sind kein Weltuntergang.