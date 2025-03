Bildung: Zehntausende Noten fehlen auf Thüringer Zeugnissen

Landesregierung will Lehrermangel eindämmen

Betroffen seien in diesem Jahr 324 Schulen gewesen. Von den Zahlen kann aber nicht auf die Zahl der betroffenen Schüler geschlossen werden, weil manche Schüler in mehreren Fächern keine Noten erhielten. Besonders betroffen waren die Fächer Musik, Kunst, Ethik und Chemie. An Regelschulen gab es deutlich mehr Lücken in den Zeugnissen als an Gymnasien.