Bildung Wirtschaft begrüßt Rückkehr der Briten zu Erasmus

London/Brüssel - Vertreter der deutsch-britischen Wirtschaft begrüßen den Wiedereintritt Großbritanniens in das Erasmus-Programm - und erhoffen sich eine Erleichterung der strengen Visa-Regeln. Dass das Vereinigte Königreich ab 2027 wieder bei dem EU-Austauschprogramm dabei ist, sei "ein sehr bedeutender Schritt", der es jungen Leuten ermögliche, "über den Ärmelkanal hinweg wertvolle akademische und berufliche Erfahrungen zu sammeln", sagte der Chef der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer (AHK) in London, Ulrich Hoppe, der Deutschen Presse-Agentur.